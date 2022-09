Seit 25 Jahren betreibt Gerd Groß das „Push-Out“ an der Bernburger Franzstraße. Wie sich die Innenausstattung der Billardkneipe verändert hat und welche Freigetränke es zur Feier gibt.

Inhaber Gerd Groß freut sich auf zahlreiche Gäste am Wochenende. Bianca Grimm wird an der Theke bunte Cocktails kredenzen.

Bernburg/MZ - Seit 25 Jahren rollen die Billardkugeln in der Kneipe „Push-Out“ an der Bernburger Franzstraße. Wenn es nach Inhaber Gerd Groß geht, sollen noch möglichst viele dazukommen. „Ich möchte die Bar bis zum Renteneintritt betreiben“, sagt der 60-Jährige im MZ-Gespräch. Dann soll sie an einen geeigneten Nachfolger übergeben werden.