100-jährige Else Wirth schildert Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg

Bernburg/MZ - Wie üblich geht Else Wirth zu Fuß von ihrem Elternhaus an der Bernburger Heinrich-Zille-Straße zu den Junkerswerken in Strenzfeld. Sie ist Versicherungsangestellte in einem der Bürogebäude. Es ist der 11. April 1945. Am späten Vormittag ertönen die Sirenen. Die damals 23-Jährige rennt mit ihren Kollegen in den Luftschutzkeller und sitzt den Fliegeralarm aus. „Als die Gefahr vorüber war, bin ich sofort raus und nach Hause gelaufen. Vorher hab ich noch meine Schreibmaschine eingepackt“, sagt die heute 100-jährige Else Wirth.