Köthen/MZ. - Wie am Anfang der Amtszeit des neuen Kreistages versprochen, hat Landrat Andy Grabner (CDU) den neu gewählten Mitgliedern des Gremiums in der ersten regulären Sitzung einen ausführlichen Baubericht vorgelegt. Knapp 40 DIN-A4-Seiten mit vielen Fotos, die den aktuellen Baustand dokumentieren. Fein sortiert auch nach Hochbau – der die neue Leitstelle, die Schulen an sich und den Digitalpakt Schulen umfasst – und Tiefbau mit allen Straßenbaumaßnahmen. Die MZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die wichtigsten Objekte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.