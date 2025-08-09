Der SC Seeland setzt sich in seinen Vorbereitungsspielen vor dem Start der Salzlandliga auch gegen Landesklasse-Teams durch. Trainer David Grub ist froh, dass der neue „Zehner“ Bennet Mingramm das Spiel schon gut ankurbelt.

Zwölf Tore in drei Vorbereitungsspielen: Bei der Offensive des SC Seeland läuft's

Der SC Seeland mit Karsten Müller (links, im Spiel gegen Plötzkau) konnte die bisherigen Vorbereitungsspiele positiv bestreiten.

Nachterstedt/MZ - Mit zwölf Toren in den ersten drei Vorbereitungsspielen hat der SC Seeland ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Der Vorjahresdritte der Salzlandliga zeigte sich in bestechender Frühform und bezwang dabei gleich zwei Teams aus der Landesklasse. Trainer David Grub ist mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden: „Derzeit trainieren und testen wir viel. Das Offensivspiel harmoniert schon sehr gut.“