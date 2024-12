Zum Ausgleich des Inflationsverlustes: Vereine in Aschersleben und den Orten bekommen mehr Geld

Aschersleben/MZ - Die Vereine in den Ortschaften und in der Kernstadt Aschersleben, die bisher mit fünf Euro pro Einwohner bezuschusst wurden, können sich auf mehr Geld freuen. Ein Antrag der Ortschaftsräte Neu Königsaue und Westdorf, diese Förderung um 32,1 Prozent anzuheben, um den inflationsbedingten Wertverlust seit 2009 auszugleichen, hat in der jüngsten Stadtratssitzung eine Mehrheit gefunden. Die Verwaltung wird Anfang des kommenden Jahres eine entsprechend angepasste Hauptsatzung erarbeiten.