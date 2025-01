Aschersleben/MZ. - Egal, ob Gecko, Pustelschwein oder Krokodil, der Ascherslebener Zoo war in den letzten Jahren immer dabei, wenn es um die Spenden-Sammlung für das Zootier des Jahres ging. Doch, das hatte Zoochef Alexander Beck stets betont, immer nur dann, wenn die Einrichtung selbst ein entsprechendes Tier in seinen Volieren und Gehegen hatte. Das ist in diesem Jahr, wo sich die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz und ihre Partner, die Deutsche Tierpark-Gesellschaft, die Gemeinschaft der Zooförderer und der Verband der Zoologischen Gärten, für das Gürteltier entschieden haben, aber nicht der Fall. „Der Zoo Aschersleben wird sich also 2025 seit langer Zeit erstmals nicht an der Spenden-Sammelaktion beteiligen, da wir nicht im entferntesten entsprechende Botschaftertiere haben“, gesteht Beck.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.