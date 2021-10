Zertifikate für stolze Bäcker aus Wilsleben

Wilsleben/MZ - Die Wilslebener Landbäckerei Behrens hat als einer von elf Betrieben das Gütesiegel des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt erhalten.

„Das Gütesiegel ist die Auszeichnung für vorbildliche Produktqualität, der Pflege der Tradition des deutschen Bäckerhandwerks sowie des regionalen und sozialen Engagements“, erklärt Joachim Vogel vom Landesinnungsverband des BäckerhandwerksElf . Die Betriebe würden sich im Rahmen einer freiwilligen Überprüfung zu den Kriterien Regionalität und Vielfalt, Qualität der Produkte wie auch zu einer vorbildlichen Umsetzung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen bekennen.

„Einige Betriebe sind zu Recht stolz darauf, dass sie dieses Prädikat ständig besessen hatten“

Dieses seit 2010 bestehende Siegel wird nach einem Zertifizierungsverfahren vergeben, bei dem nach einem punktebasierten Bewertungsschema die besonderen Leistungen des Betriebes nachgewiesen werden. Nach Abschluss der diesjährigen Überprüfung konnten elf Betriebe des Bäckerhandwerks Sachsen-Anhalt diese Ehrung entgegennehmen.

„Das Gütesiegel wurde vor elf Jahren ins Leben gerufen“, so Sprecher des Vorstands Thoralf Schäl: „Einige Betriebe sind zu Recht stolz darauf, dass sie dieses Prädikat in diesem Zeitraum ständig besessen hatten.“ Es seien aber auch neue Betriebe angetreten, wie eine Bio-Bäckerei aus Löbejün. „Wir wollen so mit unseren heimischen Produkten zeigen, welche Potenziale das Produkt Brot durch eine handwerkliche Sauerteigführung in Bezug auf Geschmack und allgemeine Beschaffenheit hat“, so Thoralf Schäl.

Jahrtausende Nahrung für die Menschheit

Brot, eines der beliebtesten und ältesten Grundnahrungsmittel der Welt, bedeute seit Jahrtausenden für die Menschheit Nahrung, Wohlstand und Genuss. Die Erfindung des Sauerteiges vor 5.000 Jahren in Ägypten eröffnete die Möglichkeit, eine Vielfalt von Köstlichkeiten herzustellen, die wir gerade in unserer Heimat lieben.

In Deutschland hat sich daraus mit mehr als 3.200 eingetragenen Sorten Brot und schätzungsweise 1.200 Sorten Kleingebäck eine weltweit einzigartige Backwarenvielfalt entwickelt. Die Deutsche Brotkultur als immaterielles Kulturerbe auf der Unesco-Liste wird mit Hingabe von den Handwerksbäckern gepflegt.