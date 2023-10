Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/Seeland/MZ - „Eigentlich kann man den Wecker danach stellen“, sagt Uwe Nielitz und lacht. Der Ascherslebener Ornithologe spricht von den Kranichen, die seit wenigen Tagen wieder in ihrer typischen Keilformation laut trötend über Aschersleben und das Seeland ziehen. „Wenn es oben kalt wird“, nickt er mit dem Kopf Richtung Brandenburg und Mecklenburg, „brechen sie dort am frühen Morgen auf und fliegen kurz nach dem Mittag – so gegen 14/15 Uhr – über unsere Ecke hinweg.“ Denn die gehöre zum traditionellen Zugkorridor der bis zu 1,30 Meter großen Vögel.