Yves Metzing ist 47 Jahre alt • SPD-Mitglied seit 1990 • lebt in Aschersleben • ist Betriebswirt und arbeitet als Regionalgeschäftsführer seiner Partei • Vater von sechs Kindern, seine Freizeit verbringt er am liebsten mit der Familie

Politik hat Yves Metzing schon interessiert, da war er gerade so der Pubertät entwachsen. Er gehörte damals wahrscheinlich zur Minderheit unter den Gleichaltrigen, die die im Fernsehen übertragenen Bundestagsdebatten spannend fand. Das Lebendige, die Vielfalt der Meinungen standen im scharfen Kontrast zu dem, was er aus der DDR kannte. Den SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel hat er dafür bewundert, „wie er die Dinge auf den Punkt bringen“ konnte. Gleich nach der Wende schloss er sich den Jusos an. Während seines Zivildienstes in einem Altenpflegeheim wurde er - für ihn überraschend - zum Juso-Landesvorsitzenden. Während seines Studiums zum Betriebswirt und während der ersten Arbeitsjahre trat die politische Arbeit ein wenig in den Hintergrund. Doch ab 2001 war ihm die SPD nicht nur politische, sondern auch berufliche Heimat: als Juso-Landesgeschäftsführer und ab 2006 als Regionalgeschäftsführer.