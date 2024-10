Auch in diesem Jahr gibt es Club-Nacht und Blues-Brunch beim Herbst-Blues-Festival im Grauen Hof in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Das Wochenende am 12. und 13. Oktober steht im Ascherslebener Kunstquartier Grauer Hof mit dem diesjährigen Herbst-Blues-Festival wieder ganz im Zeichen der Musik. Wie aus einer Ankündigung hervorgeht, startet die 31. Ausgabe des Festivals am Sonnabend mit der Langen Blues-Club-Nacht.

Während mit 20 Uhr eine klare Startzeit angegeben ist, bleibt das Veranstaltungsende offen. Eine beliebte Tradition wird am Sonntag fortgesetzt, wenn von 11 bis 14 Uhr zum Blues-Brunch geladen wird. Die Musik kommt an beiden Veranstaltungstagen von der Autumn Blues Band aus Aschersleben und The BladderStones aus Tschechien.

Mit der Autumn Blues Band treten Musiker aus der Region auf, die fest mit dem Ascherslebener Herbst-Blues-Festival verbunden sind. Sänger Micha Berndt sorgt mit Gitarre, markanter Stimme und viel Einfühlungsvermögen für die Basis des ABB-Sounds, Steffen „Murphy“ Wendel als Gitarrist und Christian Kaiser am Saxofon sind echte Virtuosen an ihren Instrumenten und reißen mit unvergleichlichen Soli das Publikum regelmäßig von den Sitzen. Komplettiert und zusammengehalten wird die Truppe durch den Schlagzeuger Uwe Schmidt, dessen dynamisches Spiel seinesgleichen sucht, heißt es vom Grauen Hof.

Die Band The BladderStones ist laut Ankündigung „ein Sturm, der die Zuhörer in ihren Bann und in ihre eigene Mitte ziehen kann, wo sie mit einem magnetischen Wechselspiel aus Rhythmus- und Gitarrenimprovisationen festgehalten werden.“ Das tschechische Art-Blues-Trio bestehend aus Tomáš Frolík, Jan „Johnny“ Judl und Michael Nosek überschreitet ständig die Grenzen zwischen den Stilen und kreiert seine eigene Fusion aus wilden Gitarrenriffs, dynamischen Wendungen und neuen modernen Sounds, heißt es.

Reservierungen sind unter den Telefonnummern 03473/80 90 79 und 0151/15 29 53 18 oder per E-Mail an [email protected] möglich.