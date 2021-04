Wo die meisten Neuinfektionen auftreten

Aschersleben - Der Inzidenzwert im Salzlandkreis ist sprunghaft gestiegen. Der Wert, der die Anzahl aller bestätigten Covid-19-Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner anzeigt, lag laut Robert Koch-Institut am Montag bei 179. Damit liegt der Salzlandkreis seit längerer Zeit wieder über dem Durchschnitt von Sachsen-Anhalt von 174.

Seit Freitag sind laut Gesundheitsamt des Salzlandkreises insgesamt 162 neue Infektionsfälle hinzugekommen. Die Zahl aktiver Infektionen beträgt demnach aktuell 587. Gleichzeitig gelten 6.353 Personen nach einer Ansteckung als genesen. Insgesamt haben sich seit dem Beginn der Pandemie 7.238 Menschen im Salzlandkreis mit dem Corona-Virus infiziert.

Die meisten aktuellen Covid-19-Fälle im Salzlandkreis sind mit 140 in Bernburg registriert. In Schönebeck sind es 84, in Aschersleben 59, in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 40 und in der Stadt Seeland 16.

38 Covid-19-Patienten werden in den Kliniken des Salzlandes medizinisch versorgt, sieben von ihnen auf Intensivstationen. Laut Divi-Register waren am Montag 35 der 38 Intensivbetten in der Region belegt.

Durch 553 Erstimpfungen am Freitag und 700 weitere am Samstag erhöhte sich die Impfquote im Salzlandkreis auf 11,2 Prozent. Der Landesdurchschnitt liegt aktuell bei 15,4 Prozent. 8.989 Menschen im Salzland erhielten bislang beide Spritzen für eine vollständige Immunisierung - dies entspricht einem Anteil von 4,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung. (mz)