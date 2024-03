Der Weltfrauentag soll seit mehr als 100 Jahren Gleichberechtigung und Frauenrechte in den Mittelpunkt rücken. Wo der 8. März in Aschersleben und dem Seeland gefeiert wird.

Aschersleben/Seeland/MZ - Seit mehr als 100 Jahren wird am 8. März der Frauentag begangen, an dem Frauenrechte und die Gleichberechtigung in den Fokus rücken. Ein Hoch auf die Damenwelt gibt es auch in Aschersleben und dem Seeland.

Wo am Freitag überall gefeiert wird:

Die große Frauentagsveranstaltung der Stadt Aschersleben beginnt am Freitag, 8. März, um 14 Uhr im Bestehornhaus: mit Spaß, Tanz und guter Unterhaltung. So wird es neben dem Auftritt der Tanzgruppe der Grundschule Pfeilergraben auch das Kabarett-Programm „Lisbeth Koslowski – Senioren haben niemals Zeit“ mit Josefine Lemke geben. Karten gibt es im Bürgerbüro der Stadt.

Männerfreie Zone

Etwas wilder verspricht Ascherslebens größte Frauentagsparty in der Alten Hobelei zu werden, wo am Freitag ab 19 Uhr getanzt werden kann, eine Stripshow und Tombola stattfinden. Bis 22.30 Uhr soll es laut Veranstalter sogar eine „männerfreie Zone“ geben. Die Herren dürfen erst danach mitfeiern – und den Frauen gern auch ein Getränk ausgeben. Karten gibt es im E-Center und der Touristinfo.

Auch im Seeland gibt es am Freitag eine große Frauentagsparty: im Bürgerhaus von Gatersleben. Die Veranstaltungsagentur „Sabrina“ – bekannt von den Festen an der Seeterrasse „Arche Noah“ – spricht von ausgelassener DJ-Musik, Überraschungs-Show und natürlich einem Begrüßungssektchen. Karten gibt es im Vorverkauf unter 0177/2 32 29 69 sowie an der Abendkasse.

Frauentag auch in Hoym

Feuchtfröhlich geht es am Frauentag aber auch im Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24 zu. Ab 19 Uhr warten hier ein Tanzabend und eine Kabarett-Veranstaltung auf die Damen. In diesem Jahr kommen Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder mit dem Programm „Big Helga – Een kleenet Menschenkind“. Das wird eine Hommage an die legendäre ostdeutsche Entertainerin Helga Hahnemann sein. Karten für den Kabarettabend in Hoym können unter der Telefonnummer 0173/6 36 95 17 bestellt werden.