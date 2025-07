Die Buchhändlerinnen bei Thalia in Aschersleben haben alle Hände voll zu tun beim Schulbuchverkauf. Der tritt demnächst in seine heiße Phase ein. Den Höhepunkt erwarten sie zwei Wochen vor Ferienende.

Der Schulbuchverkauf bei Thalia am Markt in Aschersleben hat begonnen. Filialleiterin Corinne Krüger sortiert die unterschiedlichen Titel.

Aschersleben/MZ - In der Thalia-Buchhandlung am Ascherslebener Markt wird es eng. „Aber wir kriegen das hin“, sagt eine der Buchhändlerinnen lächelnd. Grund für das Plus an Büchern und vor allem an Kunden im Vergleich zu „normalen“ Zeiten ist der Schulbuchverkauf. Auch wenn gerade erst die Hälfte der Sommerferien vorbei ist, lohnt es sich, schon einen Gedanken auf das kommende Schuljahr zu richten. Neues Schuljahr, neues Glück und vor allem: neue Bücher. Der Schulbuchverkauf hat schon längst begonnen und wird demnächst wahrscheinlich bald seinen Höhepunkt erreichen.