Bei einem Arbeitseinsatz am Wochenende haben die Winninger das Schilf aus dem Teich geholt, die Wege geharkt und ihr IG-Haus verschönert. Was sonst noch geschafft wurde.

Winninger machen am Wochenende ihr Dorf schick

Arbeitseinsatz in Winningen: Der zugewachsene Dorfteich muss wieder vom Schilf befreit werden. Dabei hilft auch die Feuerwehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Winningen/MZ - „Ich bin sehr stolz auf meine Winninger Mannschaft“, meinte Ortsbürgermeister Axel Pich und bedauert ein bisschen, dass es immer nur dieselben sind, die mit anfassen, wenn im Ort saubergemacht wird. „Obwohl ich die anderen dieses Mal extra eingeladen hatte.“ Doch die 38 Helfer haben auch so viel geschafft. „Alles, was wir uns vorgenommen haben“, bilanziert Pich am Ende des Sonnabends.