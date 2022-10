Wilder Wein kaschiert so manche Bausünde in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Bildlicher kann Herbst nicht sein: Ein strahlendes Kürbisorange, Rostbraun und ein tiefes Scharlachrot, so strahlen die Blätter der Jungfernrebe, die den meisten Leuten als Selbstklimmender Wilder Wein ein Begriff sein wird. In Aschersleben begrüßt der Selbstklimmer – so ein weiterer Name der wuchsfreudigen Pflanze – die Menschen, wenn sie etwa vom Seeland aus in die Eine-Stadt kommen. Oder am Eingang des Ascherslebener Stadtparkes, wo sie ganze Wände in eine lebendige Mauer verwandeln.