Männer erobern ehemalige Frauen-Domänen. In der Kita Mehringen arbeiten gleich vier männliche Erzieher. Ihr Wirken tut gut – den Kindern und dem Team.

Wie vier Männer in der Kita Mehringen eine Frauen-Domäne erobern

Vertrauen und Respekt sind Morris Schnur und seinen Kolleginnen und Kollegen in der Mehringer Kita besonders wichtig.

Aschersleben/MZ - „Es wäre mein Traum, dass es gar kein Thema mehr sein müsste, ein männlicher Erzieher zu sein“, sagt Fabian Winter zwischen zwei Strophen der „Vogelhochzeit“. Es ist vormittags in der Kita Mehringen, einige Kinder machen es sich in kleinen Sesseln gemütlich und lauschen dem Gitarrenspiel des jungen Mannes. Fabian Winter ist einer von vier Männern, die an der Seite von zehn Kolleginnen Kinder vom Krippen- bis zum Hortalter betreuen. „Für uns Erwachsene ist das wahrscheinlich besonderer als für die Kinder“, vermutet er.