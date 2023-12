Jeden Tag im Advent um 18 Uhr ist es so weit und ein Türchen des „Lebendigen Adventskalenders“ öffnet sich. Welche Stationen noch bis zum vierten Advent geplant sind.

Wie in der Vorweihnachtszeit in Aschersleben der Adventskalender lebendig wird

Der Redaktionsteddy informiert sich, wo im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ in Aschersleben etwas los ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Adventskalender – da werden die 24 Tage bis Weihnachten gezählt. Lebendig wird ein Adventskalender durch Menschen. Beim „Lebendigen Adventskalender“ treffen sich Menschen an den Tagen bis Weihnachten. Sie treffen sich vor Fenstern, Türen, Garagentoren, in Höfen, vor Kirchen oder sonst wo. Sie singen, hören Geschichten, es gibt Gebete und Segensworte. Auch in Aschersleben gibt es seit Jahren den „Lebendigen Adventskalender“, den die hiesige evangelische Kirchgemeinde organisiert.