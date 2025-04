Regelung mit Behörden abgestimmt Wie in Aschersleben Ampel als sogenannte „Engstellensignalisierung“ Autofahrer frustriert

Die Ampelregelung an der Baustelle am Zollberg sorgt in Aschersleben zu Stoßzeiten für Frust bei Autofahrern. Wie der Landesstraßenbaubetrieb die Regelung begründet.