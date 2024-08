Sandra Gutsche ist eine von zwei Künstlern, die beim diesjährigen Ascherslebener Sommeratelier an ihren Werken arbeiten. Was sie antreibt.

Aschersleben/MZ - Für Sandra Gutsche fühlt es sich so an, als sei sie gerade am richtigen Ort. Das hat vielleicht mit dem Künstler Neo Rauch zu tun, den sie sehr verehrt. Das Ascherslebener Sommeratelier, in dem sie noch bis zum 10. September arbeitet, befindet sich im gleichen Gebäude wie dessen Grafikstiftung. „Aschersleben hat ein solches Glück, so einen Künstler hier zu haben“, sagt sie und schwärmt vom Potenzial des noch jungen Museums, das ihr die erste direkte Begegnung mit dem Werk Neo Rauchs ermöglichte.