Die französische Autorin Hélène Laurain ist als fünfte Stadtschreiberin des Projekts „Nine Points of View“ in Aschersleben. Welche Parallelen zu ihrer Heimat sie entdeckt hat.

Nine Points of View

Französin Hélène Laurain ist für zwei Wochen in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Neun Autorinnen und Autoren, neun Perspektiven – und mittendrin Hélène Laurain. Die französische Schriftstellerin ist als fünfte im Rahmen des Projekts „9 Points of View“ zu Gast in Aschersleben. Sie taucht in das Leben der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts ein und sammelt Eindrücke. Und sie hat bereits einiges erlebt: Zwei Tage lang hat sie gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der fünften Klassen der Adam-Olearius-Schule geschrieben, erkundet und entdeckt. Jetzt durchstreift sie auf eigene Faust die Straßen, lässt sich treiben, beobachtet – und genießt das frühlingshafte Wetter.