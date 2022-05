Wie die Krokodile im Ascherslebener Zoo zu Botschaftern wurden

Mit einer Geldspende beteiligt sich der Zoo am weltweiten Artenschutz. Das Geld fließt nun in effektive Schutzmaßnahmen für eine der ältesten Tiergruppen, die es auf der Erde gibt.

Die Stumpfkrokodile in Aschersleben galten als Botschaftertiere und sollten für den Artenschutz werben.

Aschersleben/MZ - Während sich eins der drei Stumpfkrokodile direkt hinter der Scheibe und damit in greifbarer Nähe in Szene setzt, sind die anderen beiden gemütlich abgetaucht. Alexander Beck findet es schade, dass die urtümlich anmutenden Reptilien, die erst 2019 in den Ascherslebener Zoo gekommen sind, durch Corona und geschlossene Aquarientüren hinter den Kulissen leben müssen. Denn als Botschaftertiere sollten sie 2021 eigentlich innerhalb der Kampagne „Zootier des Jahres“ Geld für den Schutz bedrohter Krokodilarten einwerben. Doch der Zoochef zeigt sich überrascht. „Denn es ist trotzdem viel zusammengekommen“, freut er sich über die Spendenbereitschaft seiner Zoogäste und 1.500 Euro.