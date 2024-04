Eine Sitzgelegenheit am Drohndorfer Spielplatz hat einen Papierkorb, nun soll auch die zweite einen bekommen.

Drohndorf/MZ - Auch wenn die Sauberkeit in Drohndorf in der jüngsten Ortschaftsratssitzung von Ortsbürgermeisterin Sabine Herrmann gelobt wurde, sieht sie Handlungsbedarf bei den Hundehaltern. Es gebe auf fast jedem Gehweg in nahezu allen Straßen, die man im Ort entlang gehe, Hinterlassenschaften der Vierbeiner, stellte sie fest.