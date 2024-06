Die Aschersleber Kulturanstalt hat für Kinder und Jugendliche einiges im Angebot, was die Langeweile in der langen Ferienpause vertreiben soll.

Wie die Ascherslebener Kulturanstalt in den Ferien Kinder weg vom Fernseher locken will

Aschersleben/MZ - Die Termine für die beiden Erlebnistage im Zoo sind kaum veröffentlicht, und zack, sind sie schon ausgebucht. „Es freut uns natürlich, dass das Angebot so gut angenommen wird“, sagt Matthias Poeschel von der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) und hofft, diese Art von Erlebnispädagogik künftig ausbauen zu können. „Wir wollen hier einen großen Schritt nach vorne machen“, sagt er und ist deshalb froh, mit Sabrina Linke seit einiger Zeit eine Museumspädagogin in den Reihen der Aka zu haben.

Den Kindern soll in den Ferien natürlich nicht langweilig werden. Deshalb bietet die Kulturanstalt einige Veranstaltungen an, die von der Couch und vom Computer weglocken sollen. Auch unabhängig von den Zoo-Erlebnistagen lohnt sich ein Besuch der Anlage natürlich immer. Natürlich erst recht, wenn am 26. Juni, ab 11 Uhr zum Ferientag im Zoo eingeladen wird. Dafür muss man sich nicht anmelden. Angekündigt sind Clown, Hüpfburg und Schaufütterungen. Vor den Augen der Gäste bekommen die Amurleoparden um 11.30 Uhr, die Sibirischen Tiger um 14.30 Uhr und die Erdmännchen um 16.15 Uhr eine Mahlzeit serviert.

Zwei Veranstaltungen im Museum

Zwei verschiedene Ferienprogramme werden im Museum angeboten. Am 17. Juli entführt Sabrina Linke „Mit Schaufel und Pinsel“ in die Welt der Archäologie. Anschaulich wird erklärt, wie Archäologen und Paläontologen arbeiten und nach der Theorie wird es beim Ausgraben und Begutachten von Fossilien und Tonscherben im Museumshof ganz praktisch.

Eine Woche später, am 24. Juli, führt eine Zeitreise zurück ins Mittelalter. Es geht um Ritter, Burgfräulein, um den Alltag im Mittelalter und vieles mehr. An beiden Tagen finden die Veranstaltungen jeweils um 10.30 Uhr und um 14 Uhr statt. „Wir möchten, dass Kinder ihr Museum als Gedächtnis der Stadt mal anders erleben“, sagt Poeschel und hofft, dass die Kulturanstalt mehr und mehr zum „außerschulischen Lernort“ wird.

Spezielle Stadtführungen

Etwas lernen können Kinder ab sechs Jahren auch bei speziellen Stadtführungen, die am 10. und 30. Juli, jeweils um 10 Uhr, an der Touristinformation in der Hecknerstraße startet.

Wer sonst noch Tipps hat, was man in den Ferien Spannendes auch außerhalb von Aschersleben erleben kann, nur her damit: Die Aka sammelt die Anregungen und veröffentlicht sie zusammen mit eigenen Empfehlungen auf ihrer Webseite, auf Instagram und Facebook. Dazu einfach eine E-Mail schreiben an [email protected].

Auf Anhieb fallen Poeschel Ziele ein, die einen erlebnisreichen Tag versprechen und die mit dem Schülerferienticket gut und günstig zu erreichen sind: der Elbauenpark Magdeburg, die Laga in Bad Dürrenberg, das Landesmuseum Halle mit seiner aktuellen Mystikausstellung. „Die Ferien können eigentlich gar nicht langweilig werden.“

Anmeldungen und Informationen für die Angebote im Museum sind unter 03473/95 84 30 oder per Mail an [email protected] möglich. Bei sonstigen Anmeldungen für Veranstaltungen der Aka steht die Telefonnummer 03473/8 40 94 40 zur Verfügung.