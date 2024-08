Die Horte in Aschersleben haben auch in den Ferien Spannendes geboten. Zum Beispiel der IB-Hort an der Grundschule Pfeilergraben: Mit Spiel und Spaß wird hier Alltagskompetenz vermittelt.

Aschersleben/MZ - Für die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt heißt es in wenigen Tagen: Adé, schöne Ferienzeit. Am kommenden Montag gehen sie hoffentlich gut erholt wieder in die Schule. Sechs Wochen sind lang, der Urlaub der Eltern reicht nicht aus, die Sprösslinge die ganze Zeit über zu „bespaßen“. An dieser Stelle springen die Horte in Aschersleben, die sich in unterschiedlichen Trägerschaften befinden, in die Bresche. Sie bieten viel an, um den Jungen und Mädchen eine spannende Zeit zu bescheren.