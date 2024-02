Das „Musikerviertel“ in Aschersleben aus der Vogelperspektive. Der Preis für Einfamilienhäuser in Aschersleben ist 2023 gestiegen.

Aschersleben/MZ - Nachdem die Immobilienpreise in Sachsen-Anhalt 2022 um durchschnittlich 19 Prozent gestiegen waren, gab es 2023 eine Trendwende infolge gestiegener Zinsen. Um zehn Prozent günstiger gab es Einfamilienhäuser in mittlerer Wohnlage in Halle, berichtete die MZ vor einer Woche. In Aschersleben sind die Preise relativ stabil geblieben, ist dem Immobilienspiegel des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) für die Region Mitte-Ost für Sachsen und Sachsen-Anhalt zu entnehmen.