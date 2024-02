Die Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt haben einen bundesweiten Preis erhalten. Auch die Pestalozzischule in Aschersleben gehört zu den Mitgliedern. Welche Projekte hier umgesetzt werden.

Wie an Ascherslebener Pestalozzischule Nachhaltigkeit im Alltag gelebt wird

Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt

Die Pestalozzischule hat sich auch an der Nachhaltigkeitswoche beteiligt, unter anderem mit einer Müllsammelaktion.

Aschersleben/MZ - An der Pestalozzischule konnte man sich vor kurzem über gute Nachrichten freuen: Das Netzwerk der Nachhaltigkeitsschulen in Sachsen-Anhalt, in dem auch die Ascherslebener Förderschule Mitglied ist, wurde mit der „Nationalen Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ geehrt. „Darauf sind wir sehr stolz“, meint Schulleiter André Lede. „Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“