Was vor acht Jahren als Dank-Veranstaltung im kleinen Kreis begann, ist inzwischen ein öffentliches Fest in Westdorf geworden – auch dank der Unterstützung des Fördervereins.

Sportliches Highlight beim Winter an der Wehr in Westdorf ist der Tannenbaumweitwurf. Dieses Jahr erzielten Daniela Roth (Frauen) und Oliver Lorenz (Männer) und Arne Girschick (Kinder) die Bestweiten.

Westdorf/MZ. - „Das Wetter kann man nicht beeinflussen“, sagt Marcus Brune, Ortswehrleiter in Westdorf, und zuckt mit den Schultern. Er habe sich nicht ausgesucht, dass ausgerechnet an dem Tag, an dem die Kameraden des Ascherslebener Ortsteils ihren traditionellen „Winter an der Wehr“ ausrichten, Tagestemperaturen von bis zu 15 Grad Celsius herrschen. Und auch wenn es in den Abendstunden etwas abkühlt und Nieselregen einsetzt, ist man von einem echten Winter weit entfernt.