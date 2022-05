Wer wird der neue Oberbürgermeister von Aschersleben?

Steffen Amme und Martin Lampadius treten am 22. Mai zur Stichwahl an.

Aschersleben/MZ - Nach der Wahl ist vor der Stichwahl. Weil keiner der ursprünglich fünf Kandidaten bei der OB-Wahl am 8. Mai mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen konnte, sind die Ascherslebener am Sonntag erneut aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen. Steffen Amme (Widab) und Martin Lampadius (parteilos) konnten im ersten Wahlgang die meisten Wähler mobilisieren. Für Amme stimmten 45,6 Prozent und für Lampadius 33,6 Prozent.

Am Sonntag sind die 24 Wahllokale - elf davon in den Ortsteilen - von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wie der Stadtwahlleiter erklärt, sind alle zur Wahl berechtigt, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet wohnen. Damit können an der Stichwahl auch jene Jugendliche teilnehmen, die zwischen der Hauptwahl am 8. Mai und der Stichwahl wahlberechtigt geworden sind und zuvor einen Antrag gestellt haben.

Mehr als 22.000 Ascherslebener sind wahlberechtigt. Im ersten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung bei 36,25 Prozent.

Die Wahlbenachrichtigungskarten, die zur ersten Wahl genutzt wurden, sind auch zur Stichwahl erneut im Wahllokal, das auf der Wahlbenachrichtigung benannt ist, vorzulegen. Bei der Stichwahl werden lediglich die Namen der zwei verbliebenen Bewerber auf dem Wahlzettel stehen. Jeder Wähler hat eine Stimme.

Die ersten Ergebnisse finden Sie am Sonntag nach 18.00 Uhr auf der Internetseite der MZ Aschersleben sowie über den Link der Stadt Aschersleben.