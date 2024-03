Auch in diesem Jahr wird es in Aschersleben wieder eine Fête de la musique geben. Musiker können sich derzeit für das Fest am 21. Juni bewerben.

Wer will bei der Fête de la musique in Aschersleben auf die Bühne?

Die Fête de la musique hat ihre Ursprünge in Frankreich, wird aber auch in Aschersleben inzwischen bereits zum zwölften Mal gefeiert.

Aschersleben/MZ/ai - Laue Sommerabende und gute Musik gehören zusammen. Somit ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Fête de la musique, die traditionell seit mehr als 40 Jahren immer zum Sommerbeginn am 21. Juni stattfindet, auch weiterhin als weltweit größtes Musikfestival Erfolge feiern kann und die Menschen anzieht. Auch Aschersleben beteiligt sich in diesem Jahr erneut an der Aktion – zum mittlerweile zwölften Mal.

Alle Genres willkommen

Dafür sucht die Aschersleber Kulturanstalt (AKA) ab sofort nach Musikerinnen und Musikern, die bei dem Open-Air-Festival in der Innenstadt auftreten möchten. Das Genre, das die Teilnehmer repräsentieren, ist dabei laut Mitteilung der AKA völlig egal: Rock, Schlager, Hip Hop oder Klassik, Solo, Band oder im Chor, Profi oder Amateur – alle können mitmachen. Am wichtigsten sei es, dass die Auftretenden Lust haben, auf der Bühne zu stehen und das Publikum mit musikalischer Leidenschaft unterhalten und begeistern wollen.

Bewerbungen für die Fête de la musique sind ab sofort per Telefon unter 03473 226670 oder per E-Mail an [email protected] bis zum 12. Mai möglich. Das Anmeldeformular ist online unter www.fete-aschersleben.de zu finden.

Ursprung in Frankreich

Die Fête de la musique wurde im Jahr 1982 in Frankreich ins Leben gerufen. In rund 1.300 Städten weltweit wurde das eintägige Musikfestival im vergangenen Jahr gefeiert – und erfreut sich auch in Aschersleben seit jeher großer Beliebtheit. 2023 fanden im Rahmen der Veranstaltung insgesamt 26 Auftritte auf drei Bühnen statt – an der Orangerie im Bestehornpark, im Biergarten am Bestehornhaus sowie im Museumshof. Damit war Aschersleben einer von sieben Orten in Sachsen-Anhalt, an denen der Sommerbeginn musikalisch eingeläutet wurde.

Auf den Bühnen konnten sich dabei unter anderem Schulchöre und Tanzgruppen präsentieren, ebenso wie ukrainische Musiker und Vertreter von Jazz oder Blasmusik.