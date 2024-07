Nach der großen 1.050-Jahr-Feier im vergangenen Jahr ist das Heimatfest in Freckleben diesmal wieder eine Nummer kleiner. Welche Traditionen trotzdem hochgehalten werden.

Luna Fofana ist in Freckleben neue Adlerschützenkönigin der Kinder.

Freckleben/MZ - Das Rührei, das am Sonntagvormittag auf der Burg Freckleben zubereitet wird, riecht man schon von Weitem. Mehr als 900 Eier sind zusammengekommen, die nach und nach in die Pfanne gehauen werden. „Das ist Tradition bei unserem Heimatfest“, erklärt Ortsbürgermeister Frank Hänsgen. Seit jeher sei es üblich, bei der Abholung der Adlerschützenkönige des Vorjahres bei den Bewohnern des Ortes Eier einzusammeln. Das ginge sogar so weit, dass man die Leute morgens aus dem Bett klingele, sollten sie nicht aus freien Stücken etwas beisteuern.