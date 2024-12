Der fast 120 Jahre alte Wasserturm in Frose ist am Sonnabend in effektvolles Licht getaucht worden.

Frose/MZ - Zweimal im Jahr wird der Wasserturm, der sich schlank und markant 28 Meter in die Höhe reckt, zum Star in Frose: zum Tag des offenen Denkmals im September und zum Abschluss des Jahres. Am Sonnabend hatte der Wasserturmverein des Seelandortes wieder an den Fuß des technischen Denkmals geladen, um gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen – bei Glühwein, Soljanka und Bratwurst, beim Schwätzchen am Feuerkorb und voller Spannung darauf, was das neue Jahr verspricht. Der Einladung sind viele Froser gefolgt – mit Kind und Kegel.