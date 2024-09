Was neue Friedrichsauer Ortschefin für ihr Dorf erreichen will

Friedrichsaue/MZ - „Mein Mann und ich haben viele Jahre in Frankfurt am Main gelebt“, erzählt Dajana Jackisch. „Doch mit der Geburt unseres ersten Kindes haben wir uns bewusst dafür entschieden, wieder zurückzukommen – in die ländliche Idylle zwischen Hakel und Concordia See.“ Denn hier, in Friedrichsaue, würden Familie und Freunde leben, gebe es ein aktives Vereinsleben. Die richtige Umgebung also für den zweifachen Nachwuchs, der inzwischen schon acht und 15 Jahre alt ist.