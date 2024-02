Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wilsleben/MZ - Ihren 20. echten Geburtstag feiert Hella Hänschen am heutigen Donnerstag. Wie eine 20-Jährige sieht die Dame aus Wilsleben zwar nicht aus, aber wie eine 80-Jährige irgendwie auch nicht. Hella Hänschen ist eines der 55.000 Geburtstagskinder in Deutschland, das ausgerechnet am 29. Februar eines Schaltjahres geboren wurde. „Das ist schon blöd, so ein Datum. Aber man hat ja kein Mitspracherecht“, lacht sie.