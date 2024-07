Neu, aber gesperrt Warum Teilstück der neuen Ascherslebener Südumfahrung bisher nicht genutzt wird

Ein Teil der fertigen neuen Ortsumfahrung könnte in Aschersleben Anwohner entlasten. Ärger gab es zuletzt, weil Lkw in der Ermslebener Straße feststeckten. Was die Behörde dazu sagt.