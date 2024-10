Seeland/MZ - 2024 ist ein Mäusejahr. Massenhaft sind die kleinen Nager auf Ackerflächen, in Wäldern, Gärten und auf Wiesen unterwegs gewesen. „Früher gab es solch eine Massenvermehrung aller vier Jahre. Heute sind es mal mehr, mal weniger Mäuse. Aber in diesem Frühjahr ist die Population ordentlich angestiegen“, erzählt Uwe Nielitz und weiß auch, was das bedeutet: Auf Fressfeinde, wie Eulen, Greifvögel, Füchse, Möwen, Reiher oder Störche, wartete ein richtiges Schlemmerbuffet. Und das wiederum veranlasste zahlreiche Vögel, gleich zweimal in diesem Jahr ihre Jungen großzuziehen. „Mit fantastischem Erfolg“, freut sich der Ascherslebener Ornithologe. Und nennt als Beispiel die Schleiereulen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.