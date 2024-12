Schadeleben/MZ - Ein heiseres Krähen verrät dem Gast, der seine Schritte in Richtung Seeland-Forum in Schadeleben lenkt: Hier ist er richtig. Der Rassegeflügelzuchtverein (RGZV) Schadeleben richtet hier seine 40. Ortsschau aus und beim Blick in die lichte Ausstellungshalle zeigt sich viel Liebe zum Detail. Die Käfige, in denen sich die schönsten Hühner, Tauben und zwei prächtige Gänse präsentieren, sind mit Tannengrün geschmückt, an einer Wand hängen die Ergebnisse eines kleinen Malwettbewerbs, eine Schautafel am Eingang erklärt die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier.

