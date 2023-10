Warum Radfahrer an einigen Ampeln in Aschersleben absteigen müssen

Falsch: Kaum ein Radfahrer weiß, dass er die Eislebener Straße an der Einebrücke nur schiebend überqueren darf, weil es eine reine Fußgängerampel ist.

Aschersleben/MZ - Margrit Gawlitta ist oft mit dem Fahrrad in Aschersleben unterwegs. Die Rentnerin sieht allerdings im Stadtgebiet Problemstellen für Radfahrer an einigen Kreuzungen mit Ampelregelung an der Bundesstraße 180.