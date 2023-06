Nach einem Einsatz im Harz war ein Polizeihubschrauber auf dem Rückweg nach Magdeburg. Doch dann gab es einen Umweg über Aschersleben. Was passiert war.

Aschersleben/MZ/kwu/fge - Einen kurzen Überflug über dem Zentrum von Aschersleben gab es Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr durch einen Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel aus Magdeburg.

Dieser war aus dem Harz unterwegs in Richtung Heimatflugplatz, als in Aschersleben ein an Demenz erkrankter Senior gesucht wurde. Kurzerhand wurde entschieden, dass die Besatzung mit ihrem Fluggerät die Suchmaßnahmen aus der Luft unterstützen soll.

Beim Eintreffen des Helikopters war die vermisste Person durch einen Hinweis eines aufmerksamen Passanten jedoch bereits entdeckt worden, so dass der Pilot endlich den eigentlich geplanten Rückflug nach Magdeburg antreten konnte.