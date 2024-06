Während es an Froser und Concordia See an Rettungsschwimmern mangelt, ist das Ascherslebener Freibad gut gerüstet. Wie die OptimAL GmbH das geschafft hat.

Aschersleben/Seeland/MZ - Der Froser See ist ein idyllisches Badeparadies, wird aber auch in dieser Saison wieder nur mit zeitweiser Wasserrettung betrieben. „Wir haben jemanden auf Zuruf, der an den Wochenenden da ist, wenn am Wasser viel los ist“, spricht Mario Kempe von einem Rettungsschwimmer im Seniorenalter, der den Badesommer aber nicht komplett absichern kann.