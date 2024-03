Die Douglas-Villa an der Ermslebener Straße in Aschersleben. Sie ist eine der Problemimmobilien in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Was wird aus der Douglas-Villa an der Ermslebener Straße? Das fragen sich viele Ascherslebener. Heimatforscher Kurt Großkreutz hat erst kürzlich in der Printausgabe der MZ Aschersleben über die Villa und ihre Geschichte berichtet. „Derzeit werden die Ruine und das Grundstück für 79.000 Euro vom Auktionshaus Karhausen AG zum Kauf angeboten. Sicher gibt es für die Stadt Aschersleben viele Probleme, die zu meistern sind, doch es sollten endlich Taten im Umgang mit der Douglas-Villa folgen, um zu retten, was noch zu retten ist“, informiert er in dem Beitrag, der Ende Dezember erschienen ist.