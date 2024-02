Seeland/MZ - Die Stadträte im Seeland haben auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die notwendigen Finanzmittel freigegeben und damit nun endgültig den Weg für den „DigitalPakt Schule“ freigemacht, also für Projekte, die in der Stadt der Verbesserung der digitalen Schulinfrastruktur dienen. Damit sollen die Grundschulen in Hoym, Nachterstedt und Gatersleben digital vernetzt werden und ein Schul-WLAN bekommen. Der Bund hatte dafür schon im September 2022 Fördermittel bewilligt.

Endlich erfolgreiche Ausschreibung

„Wir haben schon länger darüber gesprochen“, bestätigt Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos). „Doch die Schwierigkeit bestand darin, eine Firma zu finden, die das auch umsetzen will.“ Zweimal seien die Ausschreibungen für die Baumaßnahmen erfolglos gewesen, nun habe es doch geklappt. Allerdings seien die 2021 kalkulierten Preise inzwischen in die Höhe geschnellt.

Corona-Krise und Ukraine-Krieg hätten zu einem massiven Kostenanstieg von Baumaterial, Betriebsstoffen und Firmenleistungen geführt. Auch die Lohnkosten im Baugewerbe seien angestiegen, begründet die Verwaltung den Kostensprung.

42.000 Euro Mehrkosten

Das beauftragte Büro, das bereits 2021 die für die Fördermittel-Beantragung notwendige Kostenermittlung aufgestellt hatte, überarbeitete seine Planungen deshalb und passte die Zahlen an. Zudem stellte es laut Verwaltung fest, dass zusätzliche bauliche Arbeiten – wie das Verlegen von Leitungskanälen, Installationsanlagen und Datenübertragungsnetzen im Lehrerzimmer – notwendig wären, um die Nutzung der Anlagen effektiver zu gestalten. Auch dies wurde jetzt in den neuen Kostenplan mit eingearbeitet, der nun bei 178.000 Euro und damit um 42.000 Euro über der ursprünglichen Summe liegt.

Von dem Geld – rund 75.000 Euro in Gatersleben, etwa 61.000 in Nachterstedt und 42.000 Euro in Hoym – sollen die Arbeiten zur Vernetzung, das schulische WLAN und die Planungskosten bezahlt werden. Dabei werden 122.800 Euro von der eingeplanten Kostensumme Fördermittel vom Bund kommen. „Unsere Pläne“, sagt Bürgermeister Käsebier nun hoffnungsfroh, „sollen bis Ende 2024 umgesetzt sein.“