Stadtführer und ihre Lieblingsplätze Warum es Stadtführerin Brigitte Wohlrab immer wieder zum Ascherslebener Hexenturm zieht

Die Ascherslebener Stadtführerin Brigitte Wohlrab liebt den Blick von der Westdorfer Warte über die Region. Was sie an ihrer Wahlheimat sonst noch so mag.