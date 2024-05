Warum es an Ascherslebener Grundschule bald in vielen Farben blühen wird

Aschersleben/MZ - Schlafmützchen, Vogeläuglein, Blauglöckchen, Schmuckkörbchen oder Gretel im Busch. Sie tragen poetische Namen, all die Pflanzen, die bald am Zaun der Grundschule Pfeilergraben in Aschersleben blühen sollen. Eine Saatgutmischung aus 35 verschiedenen Blühpflanzen haben Jungen und Mädchen der 1. und 2. Klasse in der vergangenen Woche an drei Stellen in den Boden gebracht.