Eine Kamera am Johannisplatz hat in Aschersleben für Irritationen gesorgt. Warum sie notwendig ist und was sie genau erfasst.

Aschersleben/MZ - Ein Leser der Mitteldeutschen Zeitung hat sich in den vergangenen Tagen an die Redaktion gewandt: Ihm war eine Kamera am Johannisplatz aufgefallen – angebracht an einem Mast nahe der Ampelanlage.