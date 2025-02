Frose/MZ - „Die Überraschung ist gelungen! Ich hatte nichts geahnt!“ Eigentlich wollte Gabriele Klimt zum Seniorenkarneval in Frose am Sonntag wegen einer Erkältung gar nicht kommen. Erst nach etwas Überreden ihres Mannes kam sie und konnte aus den Händen des Präsidenten des Karneval-Landesverbandes den Verdienstorden in Gold entgegennehmen. Als Dank und Anerkennung für die in 15 Jahren geleistete Arbeit als Vizepräsidentin des Froser Carneval-Clubs (FCC), sagte Landespräsident Dirk Vater.

