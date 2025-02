Mit Neuem und Traditionellem wird in den Vereinen im Seeland und Aschersleben die Karnevalssession gefeiert. Der Landesverband der Karnevalistin vergibt den Verdienstorden in Gold an eine Froserin.

Frose/Gatersleben/Schackenthal/MZ - Am Wochenende ging es hoch her in den Karneval-Hochburgen des Seelandes, in Aschersleben und den Ortsteilen der Stadt. Seinen ersten Einsatz als Präsident in Gatersleben hatte Steve Brose nach dem Abschied von Marita Nix, der nach 28 Jahren mit einem Orden des Landesverbandes der Narren für ihre engagierte, langjährige Arbeit gedankt wurde.