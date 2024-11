Angeklagter kommt nicht Warum der Prozesstermin nach dem Angriff auf Feuerwehrleute im Einsatz geplatzt ist

Eigentlich sollte am Donnerstag vor dem Amtsgericht Aschersleben der Prozess gegen einen Staßfurter beginnen. Ihm wird vorgeworfen, betrunken in einen Feuerwehreinsatz im März 2023 in Löderburg gefahren zu sein, drei Einsatzkräfte verletzt und einen beim Löscheinsatz dringend benötigten Hydranten beschädigt zu haben. Am Donnerstag kam er aber nicht nach Aschersleben. Wie es jetzt weitergeht.