Aschersleben/MZ - Wer Fußballfan ist, der liebt seinen Club von Kindheit an in der Regel das ganze Leben lang. Manchmal sind es auch Zufälle im Leben, die jemanden zu einer Fanclub-Mitgliedschaft bringen. Die Vereine aus der Fußball-Bundesliga haben auch in der Region Aschersleben zahlreiche Anhänger. Vielleicht weniger als für den 1. FC Magdeburg oder den Halleschen Fußballclub Chemie, wie die Aufkleber an Laternen und Schmierereien an Holzwänden vermuten lassen.