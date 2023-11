Am Samstag sind die Alligatoren zu Hause gegen Apolda gefordert. Wie die Gäste einzuordnen sind.

Für Ole Schreier (rechts) und Aschersleben wird es auch am Samstag nur über den Kampf gehen.

Aschersleben/MZ. - Zweites Heimspiel in Folge für Ascherslebens Handballer in der Mitteldeutschen Oberliga. Gegner am Samstag ist ab 18 Uhr der HSV Apolda. Gespielt wird im Ballhaus.