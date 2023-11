Warum Ascherslebens Sieg knapp, aber nie in Gefahr ist

Aschersleben/MZ. - Eigentlich sollte, wenn eine Mannschaft nach 26 Minuten mit 15:5 führt, ein Handballspiel in die gewünschten Bahnen gelenkt sein. Es sei denn, eine der beteiligten Mannschaften heißt HC Aschersleben. Dann wird es garantiert noch mal spannend. Ungewollt zwar, aber dennoch. Wie am Samstag. Am Ende ist es aber gut ausgegangen und die Schützlinge von Martin Wartmann gewannen gegen den HSV Apolda mit 26:23 (Halbzeit: 15:8).